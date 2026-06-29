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Bei Temperature vu bis zu 40 GradWéi komme Geméis an Uebst gutt duerch eng Canicule?

Lynn Cruchten
Net just beim Ubau spillen d'Temperaturen eng Roll, och um Maart gëllt et, fir d'Geméis ideal ze lageren.
Update: 29.06.2026 10:30
Wéi komme Geméis an Uebst gutt duerch eng Canicule?
Déi leschte Woch waren d'Temperature bis op bal 40 grad geklommen.

Tomaten a Concomberen zum Beispill profitéieren nawell vu waarmen Temperaturen a vill Sonn. Vill aner Kulture di sech bei enormer Hëtzt um Feld oder am Gaart méi schwéier. E Geméisproduzent vu Stengefort erkläert, wéi ee mat enger anerer Aart vu Buedembewirtschaftung d'Fiichtegkeet am Buedem besser hale kann. An hien huet och Rotschléi fir Hobbygäertner, wat d'Bewässerung vu Planzen ubelaangt.

Ma och um Maart ass d'Hëtzt eng Erausfuerderung: Händler setzen op verschidde Mesuren, fir Uebst a Geméis de ganzen Dag iwwer frësch ze halen.

© Lynn Cruchten
© Lynn Cruchten
© Lynn Cruchten
© Lynn Cruchten
© Lynn Cruchten
© Lynn Cruchten
© Lynn Cruchten
© Lynn Cruchten

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Fir de Geméisproduzent sinn et iwwregens net nëmmen d'Sonn an d'Hëtzt, déi Suerge maachen. Ëmmer méi extrem Donnerwiederen a Knëppelsteng géife fir d'Landwirtschaft eng nach méi grouss Gefor duerstellen.

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