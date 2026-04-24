RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wien huet eppes gesinn?Zeienopruff no Accident mat Farerflucht zu Beetebuerg

RTL Lëtzebuerg
En Donneschdeg war zu Beetebuerg eng Persoun ugestouss ginn. De schëllege Chauffer hat sech duerno awer duerch d'Bascht gemaach.
Update: 24.04.2026 16:11
En Donneschdeg den 23. Abrëll war géint 14:35 Auer an der Rue Marie Thérèse zu Beetebuerg eng Foussgängerin vun engem Auto erfaasst ginn. De schëllege Chauffer war awer net stoe bliwwen a weidergefuer, ouni sech ëm d'Fra ze këmmeren.

Beim concernéierte Gefier handelt et sech ëm e schwaarzen Audi (warscheinlech en A4) mat lëtzebuergesche Placken.

D'Automobilistin oder den Automobilist, grad esou wéi Zeien, déi Informatiounen iwwert den Accident kënne ginn, solle sech um Policebüro Réiserbann mellen ënnert dem Telefonsnummer (+352) 244 61 1000 oder per E-Mail op police.reiserbann@police.etat.lu.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.