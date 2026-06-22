RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Eng Traditioun huet PausEsch ouni Präsens vum Haff

Fabienne Zwally
Et war eng joerzéngtelaang Traditioun. Fir de Virowend vu Nationalfeierdag huet d’ierfgroussherzoglech Koppel ëmmer déi zweetgréisste Stad am Land, Esch, besicht. Elo huet dës 40 Joer al Traditioun Paus.
Update: 22.06.2026 16:30
Esch ouni Präsens vum Haff
Fir de Virowend vu Nationalfeierdag huet d’ierfgroussherzoglech Koppel ëmmer déi zweetgréisste Stad am Land, Esch, besicht. Dat ass elo eriwwer.

Et war Ufank vun den 80er Joren. Just nodeems den deemolegen Ierfgroussherzog Henri an d'Ierfgroussherzogin Maria Teresa sech am Februar 1981 d'Jo-Wuert ginn hunn, huet dës Traditioun ugefaangen an ass bis elo weidergefouert ginn. Den Oflaf war ëmmer dee selwechten an huet sech iwwert d'Joren net geännert. A Gedenken un déi Verstuerwen aus dem zweete Weltkrich goufen um Monument aux Morts virum Resistenzmusée Blummen néier geluecht, ier et mam Cortège d'Uelzechtstrooss erofgaangen ass an et e feierlechen Empfang op der Gemeng ginn ass, engem Defilé vun den Escher Veräiner an Associatiounen an dem Ufänken vum Feier mat de Scouten. 2001, nom Trounwiessel, war et och nach eemol de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa. Ier hire Bouf si dann eng éischte Kéier offiziell als Ierfgroussherzog am Joer 2003 an d'Minettmetropole begleet huet. Schéin Erënnerungen fir den Zeremoniëmeeschter vun der Escher Gemeng.

An hirem leschte Joer als Grand-Duc a Grande-Duchesse ass groussherzoglech Koppel d'lescht Joer nach eemol op Esch komm, fir eng leschte Kéier Äddi ze soen an dëse Krees zou ze maachen.

Eng lescht Kiischt um Kuch gouf et dunn awer dëst Joer mat der éischter Joyeuse Entrée vum Grand-Duc Guillaume an der Grande-Duchesse Stéphanie am Abrëll dëst Joer, kuerz nom Trounwiessel de leschten Oktober.

Zu Esch wäert dëst Joer awer alles beim Alen sinn, eebe just ouni Präsens vum Haff. Wéini an ob nees ee komme wäert, doriwwer wéisst een näischt. D'Kanner vun der groussherzoglecher Koppel si nach kleng.

Ma egal wéi, zu Esch ass een nees prett a genuch Übung hat een déi lescht 40 Joer.

Am meeschte gelies
Wéinst Canicule
Militärparad um Nationalfeierdag gëtt ugepasst
Video
Fotoen
55
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Op d'Säit gekippt
Tëscht Hierber an dem Pafebierg ass e Bus an de Summerwee geroden
Fotoen
Verschidde Medie mellen
Iran soll Friddensverhandlunge mat den USA wéinst Trump-Menacen nees verlooss hunn
Campagne "Arbres Remarquables"
Appell vun der Naturverwaltung: Mellt eis äre spezielle Bam
Video
Fotoen
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.