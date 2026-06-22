RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Brochlandung um Findel44 Flich waren duerch d'Konsequenze vum Crash direkt betraff, esou de Gilles Feith, CEO vun der Luxair

RTL Lëtzebuerg
Nodeems e Privatfliger vum Typ Antonov AN2 e Sonndeg eng Brochlandung um Findel higeluecht huet, hu Luxair a CGDIS elo weider Detailer bekannt ginn.
Update: 22.06.2026 13:28

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéi de Corps grand-ducal d'incendie et de secours an engem Post op Facebook matdeelt, wier d'Maschinn vum Typ Antonov AN2 géint 17 Auer um Tarmac vum Findel gelant, dobäi hätt se awer aus bis ewell onbekannte Grënn eng 180°-Landung gemaach ier e stoe bliwwen ass. U Bord waren insgesamt 12 Passagéier, vun deene keng blesséiert gouf. Si konnten de Fliger aus eegener Kraaft nees verloossen. D'Maschinn huet misse vun de Findeler Pompjeeë mat engem Containerstapler vun der Pist geraumt ginn, d'Opraumaarbechten haten dem CGDIS no eng 3 Stonne gedauert.

Och lux-Airport hat eis e Sonndegowend géint 20 Auer confirméiert, datt den Tarmac nees konnt a Betrib geholl ginn. Dëse war jo temporär deelweis gespaart: Landunge ware wärend deem Zäitraum net méiglech, Decollagen zum Deel awer schonn.

De Virfall hat e massiven Impakt op de Fluchverkéier vun e Sonndegowend. Sëllege Flich hu missen annuléiert oder deviéiert ginn, dausende Passagéier ware betraff.

10 Flich ëmgeleet, 16 goufen annuléiert, Käschte vun iwwer 200.000 Euro

Vum Gilles Feith, CEO vu Luxair war et d'Informatioun, dass alles an allem 44 Flich betraff waren an iwwer 3.500 Passagéier. 10 Flich goufen ëmgeleet, 5 op Saarbrécken, 3 op Frankfurt-Hahn, 1 op Bréissel an een op Köln.
16 Flich hu mussen annuléiert ginn an alles an allem si 50 Stonne Retard zesummekomm. Et si Käschte vun iwwer 200.000 Euro entstanen, déi sech aus Hotelskäschten an Ëmbuchungen zesummesetzen. Weider ergänzt de CEO vun der Luxair, dass keng Kompensatioune vun der EU hei spillen.

Säitewand hat zum Accident gefouert, esou de Pilot

 
Eng historesch Maschinn, d’Antonov AN2, war beim Rullen, no der Landung mat engem Flillek op der Pist opgeschloen. Säitewand hätt zum Accident gefouert, erkläert de Pilot vun der Maschinn, dee schonn zanter 15 Joer op dësem Fliger flitt. Duerch Drock op d'Rieder wier him de lénken Train mam Pneu ageknéckt. An der Suite ass de Flillek op der Pist opgeschloen.
 
Zum Ament vum Accident hat de Pilot och Passagéier u Bord, passéiert ass awer kengem eppes. Reegelméisseg hëlt hie Passagéier an der Maschinn mat, déi nom 2. Weltkrich gebaut gouf,.
 
Bis de Fliger e Sonnde konnt ofgeschleeft ginn, war en Deel vun der Landebunn vum Flughafe Findel blockéiert. Dozou dass esou Incidente kënnen dozou féieren, dass Dausende Passagéier vun Annulatiounen, Ëmleedungen a Retarde betraff waren, seet de Pilot, dass scho géing zanter 30 Joer, zanter hien ugefaangen hätt ze fléien, doriwwer geschwat ginn, dass eng eege Pist fir d’Privatfligerei soll kommen. Keng Gemeng wéilt awer eng Landepist oder Tanklager. Um Findel krit een zwar ëmmer ze héieren, d'Privatfligerrei misst fort, mee Alternative géinge keng genannt. Dobäi géingen d’Airline- an d’Cargopilote bei hinnen ausgebilt ginn.

Den Artikel vun e Sonndegowend fannt Dir hei:

Annulatiounen an Deviatiounen um Findel
Klenge Privatfliger bei Landung verongléckt, massiven Impakt op Fluchtrafic

Am meeschte gelies
Annulatiounen an Deviatiounen um Findel
Klenge Privatfliger bei Landung verongléckt, massiven Impakt op Fluchtrafic
Fotoen
Wéinst Canicule
Militärparad um Nationalfeierdag gëtt ugepasst
Video
Fotoen
51
Vermësstemeldung opgehuewen
69 Joer al Fra, déi vermësst gouf, ass nees do
Nationalfeierdag 2026
Ännerungen am ëffentlechen Transport
Verschidde Medie mellen
Iran soll Friddensverhandlunge mat den USA wéinst Trump-Menacen nees verlooss hunn
Weider News
Um Beispill vu Monnerech
Wéi ginn d'Schoule mat der Hëtzt ëm?
Audio
Fotoen
Accident zu Wuermer
Eng Persoun huet sech mat enger E-Trottinett iwwerschloen
ADEM
Chômagetaux ass liicht zeréckgaangen
En Tourist erfrëscht sech bei grousser Hëtzt un engem Buer.
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Um Virowend vun Nationalfeierdag
Offiziell Feierlechkeete konzentréiere sech op Déifferdeng an d'Stad
Audio
Op d'Säit gekippt
Tëscht Hierber an dem Pafebierg ass e Bus an de Summerwee geroden
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.