De mexikaneschen Drogeboss Joaquín Guzmán beklot sech, datt hien d'Sonn zanter sechs Joer net méi gesinn hätt. D'Reaktioun fält éischter verhalen aus.

De mexikaneschen Drogeboss Joaquín "El Chapo" Guzmán huet sech duerch seng Affekoten beim mexikanesche President Andrés Manuel López Obrador iwwert d'Konditiounen am Prisong, an deem hie grad setzt, beschwéiert. Hie sëtzt zanter sechs Joer an den USA am Prisong an hätt an där Zäit d'Sonn keng eng Kéier gesinn. Hien dierft just dräi Mol d'Woch aus senger Zell fir sech an engem klenge Beräich ze beweegen a krit och manner Besuch an Uriff wéi aner Prisonéier. Dat hätt negativ Auswierkungen op seng psychesch a physesch Gesondheet. Dowéinst fuerdert de Guzmán de mexikanesche President op, Verstéiss géint Reegele bei senger Ausliwwerung ze iwwerpréiwen. De mexikaneschen Ausseminister huet éischter zeréckhalend reagéiert. "Hie sëtzt do eng Strof of, hien huet säin Urteel kritt. Also ech gesinn éierlech gesot keng Méiglechkeete fir hien awer ech wäert dat mam Parquet préiwen", esou de Marceló Ebrard. Den "El Chapo" ass de Grënner vum mexikaneschen Drogekartell Sinaloa. 2019 gouf hie vun engem Geriicht zu New York ënnert anerem wéinst Drogenhandel, Geldwäsch a Verbrieche mat Waffen zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt.