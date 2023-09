Siwe verschidde Spëtzekandidaten erlaben eis en Abléck an hir Kichen a preparéieren hire Liblingsnuddelsplat.

Den David Wagner vun der Partei Déi Lénk, preparéiert "Pâtes au pistou". E Plat, deen hie vu senger Mamm geléiert huet kachen, an ëmmer erëm gär zoubereet.

Am Interview mam Isabelle Henschen gi mer gewuer, wat hien an der Zäit gemaach huet, wou hien net méi Deputéierte war, wat fir Bicher hien a senger Fräizäit liest a wat bei him ëmmer am Frigo ze fannen ass. Op d'Fro "Wat däerf dann an ärem Frigo net feelen?" huet den David Wagner geäntwert "tatsächlech Kachkéis".