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Luxembourg TCG ConventionFrënn vu Sammelkaartespiller kënne sech den 19. September zu Zolwer treffen

RTL Lëtzebuerg
D'Evenement riicht sech u Fans vun TCGs wéi "Pokémon", "One Piece", "Magic: The Gathering" oder "Disney Lorcana".
Update: 23.07.2026 20:18
© THOMAS TRUTSCHEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Den Organisateuren no sinn 23 Aussteller aus Lëtzebuerg, der Belsch, Frankräich an Holland dobäi. Um Programm stinn ënner anerem e Pokémon-Tournoi, d'Méiglechkeet, Kaarten ze kafen, ze verkafen an ze tauschen, souwéi Iessen a Gedrénks.

D'Besonnescht un der Convention ass hire karitativen Zweck: De komplette Benefice gëtt un d'Minute Papillon ASBL gespent, déi Fraen a Familljen ënnerstëtzt, déi am Zesummenhang mat enger Maternitéit en Trauma erlieft hunn.

D'Convention ass den 19. September vun 9:00 bis 17:00 Auer an der 3, Rue Jean Anen zu Zolwer.

D'Entrée kascht 10 Euro, ab 16:00 Auer nach 5 Euro.

© Lux TCG Con

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