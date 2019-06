D'Presidentin vun der DP ass e Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Hir Partei ass bei den Europawale virun 10 Deeg stäerkste Partei hei am Land ginn. Dat war eng Première fir d’DP. D’Parteipresidentin Corinne Cahen kommentéiert um Mëttwoch déi Victoire; si ass eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir schwätzen awer och mat hir als Familljeministesch iwwer d’DP-Familljepolitik. A wat se vum Virstouss vun der CSV hält, déi sech jo elo d’Familljepolitik als 1. politesch Prioritéit ginn huet.

De Rendezvous ass wéi gewinnt live géint 10 op 8.

