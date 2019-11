En Dënschdeg de Moien ass de President vum Landesverband eisen Invité vun der Redaktioun.

Bleift de Landesverband eegestänneg oder schafft e méi mam OGBL zesummen, fusionéiert souguer?

Den 2. Dezember ass d’Zesummenaarbecht tëscht dem FNCTTFEL an dem Onofhängege Gewerkschaftsbond Sujet op engem ausseruerdentleche Kongress.

Wéi geet et weider fir de Landesverband? Dat froe mer de President Georges Merenz den Dënschdeg de Moien, hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Gutt 3 Méint, éier den ëffentlechen Transport gratis gëtt, kucke mer och, wou et do nach oppe Froe gëtt.

De Rendezvous fir den Interview ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

