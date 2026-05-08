Just esou vill: All d'Froen, déi am Zesummenhank mam Iran-Krich stinn, géingen debattéiert ginn an all d'Sozialpartner kéinten déi Moossnamen op den Dësch leeën, déi fir si an deem Kontext wichteg sinn. Et géing drëms, d'ekonomesch a sozial Konsequenze vun der Kris am Noen Osten ofzefiederen.
D'Dräier-Gespréicher dréien also ëm d'Konsequenze vun der Energiekris. D'Kafkraaft vun de Leit an d'Kompetitivitéit vun de Betriber soll erhale bleiwen. Den Index géing op dëser Tripartite net a Fro gestallt ginn an och säi Mechanismus wier net Objet vun den Diskussiounen, sot de Premier.
D'Gewerkschaftsunioun hat verlaangt, datt och iwwer Mindestloun, Wunnengsnout an de Gesondheetssystem geschwat gëtt. D'Patronatsvertrieder esou wéi d'CGFP wëlle gär, datt sech d'Gespréicher op d'Energiepräisser an d'Inflatioun beschränken.