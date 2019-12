E Mëttwoch de Moien ass d'DP-Deputéiert Joëlle Elvinger eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Joelle Elvinger wiesselt vum Krautmaart op de Kierchbierg. D'DP-Deputéiert gëtt hiert Mandat an der Chamber op an iwwerhëlt beim europäesche Rechnungshaff de Poste vum Henri Grethen.

Wat sinn d'Aufgabe vun der Cour des Comptes a wéi gesäit hir Aarbecht an Zukunft aus? Ënnert anerem dat froe mer d'Joëlle Elvinger kuerz no 8 Auer. Si ass d'Invitée vun der Redaktioun.

