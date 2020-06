En Donneschdeg de Moien ass d'Inneministesch eis Invité vun der Redaktioun.

En Donneschdeg presentéiert d'Chancëgläichheetsministesch deen neiste Rapport iwwert d'Gewalt am Stot zu Lëtzebuerg. D'Police ass zejoert 100 Mol méi wéinst Aggressiounen doheem intervenéiert.

Wéi eng Äntwerte wëll d'Politik op dës Entwécklung ginn?

Doriwwer schwätze en Donneschdeg de Moie géint 10 op 8 mat der LSAP-Ministesch Taina Bofferding. Donieft geet et mat der Inneministesch och ëm d'Ënnerstëtzung vun de Gemengen elo an der Zäit no der Covid-Kris.

