En Donneschdeg de Moien ass de Procureur d’Etat adjoint eisen Invité vun der Redaktioun.

Rezent goufen et 46 Perquisitioune wéinst kannerpornografeschem Material. Wéi gëtt an dësen Dossiere weider verfuer? Wéi gesinn allgemeng d'Prozeduren aus?

Wéi grouss ass d'Problematik zu Lëtzebuerg?

Ënner anerem dat froe mir de Procureur d’Etat adjoint David Lentz en Donneschdeg de Moien. Hien ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.