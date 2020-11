E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vun der UEL eisen Invité vun der Redaktioun.

Ee Mount viru Chrëschtdag steet Lëtzebuerg virun engem zweete Confinement, wann och nëmme partiell. Wéi bewäert den Daachverband vum Patronat UEL der Regierung hir Decisioun, op en Neits Aktivitéite wéinst der Coronavirus-Pandemie ze verbidden, a wéi wäert d'Wirtschaft zu Lëtzebuerg dëst Joer ofschléissen?

Ënnert anerem dat wëlle mer e Mëttwoch de Moie vum Direkter vun der UEL wëssen. De Jean-Paul Olinger ass eisen Invité vun der Redaktioun. Donieft geet et ëm de kategoresche Refus vum Patronat, fir de Mindestloun op den 1. Januar z'erhéijen an den aktuelleN Zoustand vum Sozialdialog hei am Land. Den Interview héiert der wéi gewinnt live géint 10 op 8.

