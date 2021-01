E Méindeg de Moien ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Corona-Zuele ginn zwar erof, ma ass en Deconfinement nom 9. Januar realistesch? Firwat lafen d'Impfunge just lues un? Huet d'EU-Kommissioun sech bei der Commande wierklech sou schlecht ugeluecht? Wat bedeit et, datt déi mutéiert brittesch Variant vum Virus zu Lëtzebuerg ukomm ass? Mir maachen e Méindeg de Moien de Point mat der Gesondheetsministesch. D'Paulette Lenert ass géint 10 op 8 d'Invitée vun der Redaktioun.

