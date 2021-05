En Donneschdeg de Moien ass de President vun der Chamberkommissioun Santé eisen Invité vun der Redaktioun.

Leit, déi geimpft sinn, en negativen Test hunn oder de Covid schonn haten, solle Fräiheeten zeréckkréien, doriwwer schéngt sech d’Politik gréisstendeels eens ze sinn. Konkret soll dat mat engem Covid-Certificat goen.

Mir froen de Moien de President vun der Chamber-Gesondheetskommissioun, den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo ënnert anerem, wéi ka verhënnert ginn, datt doduercher eng zwou Klassegesellschaft entsteet.

Den Invité vun der Redaktioun froe mir och, wéi hie sech den Deconfinement nom 12. Juni, am nächste Covid-Gesetz virstellt.

Den Interview mam Mars Di Bartolomeo ass um 10 op 8 hei op RTL.

