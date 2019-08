Bei der 1. Course vum Porsche Carrera Cup zu Zandvoort an Holland sëtzt sech de Michael Ammermüller duerch.

Mat enger weiderer staarker Performance kënnt den Dylan Pereira an der 1. Course zu Zandvoort an Holland op déi staark 3. Plaz an dat mat engem Retard vu ronn 6 Sekonnen hannert dem däitschen Michael Ammermüller an dem Fransous Julian Andlauer.

Am General läit de Lëtzebuerger op der 4. Plaz mat 84 Punkten an huet domadder e Retard vun 58,5 Punkten op de Julian Andlauer.