De Weltmeeschter Lewis Hamilton huet am 3. Fräien Training säi Mercedes an der Pneue-Mauer geparkt. Et heescht elo den Auto bis 15 Auer ze flécken.

De Britt blouf zwar onverletzt, ma säi de Mercedes huet nawell elle gelidden. De 34 Joer ale Weltmeeschter huet e klenge Fuerfeeler an der Fagnes-Schikane, wouropshin hie lénks an der Streckebegrenzung gelant ass. De Fräien Training huet mussen ënnerbrach ginn, fir den Auto ze biergen. De Qualifying fir de Grousse Präis vun der Belsch zu Spa fänkt um 15 Auer un. Et heescht elo fir d'Mecanicienen alles ginn, fir dass de Won nees asazbereet ass, wann et drëm geet ëm d'Pole Position ze kämpfen.