D'Plazen 2 an 3 hunn iwwerdeems déi 2 Mercedes-Piloten ënnert sech ausgemaach. Dobäi war de Valtteri Bottas virum Weltmeeschter Lewis Hamilton méi séier.

No der Pole vum Charles Leclerc e Samschdeg beim Qualifying war d'Freed am Ferrari-Camp grouss. E Sonndeg sollt sech entscheeden, ob de jonke Monegass d'Spëtzeplaz am Feld verdeedege kéint - dat sollt him dunn och geléngen.

Weder de Valtteri Bottas, nach de Lewis Hamilton konnten d'Heemvictoire vu Ferrari verhënneren. Iwwerdeems hat de Sebastian Vettel mat just enger 14. Plaz kee gudden Dag erwëscht.

De Lewis Hamilton bleift iwwerdeems 1. am General virum Valtteri Bottas a Max Verstappen.

Resumé

Beim Start ass den 21 Joer jonke Fuerer vun der Scuderia gutt ewech komm, soudatt et mat dem Monegass op Plaz 1 an hannendru mat der Reiefolleg Hamilton, Bottas, Ricciardo an Hülkenberg an déi éischte Ronne goung. De Sebastian Vettel huet sech iwwerdeems um Circuit no engem geféierlecher Manöver gedréint, krut eng 10-Sekonnen-Strof an huet sech duerno missen an d'Box eng nei Nues siche goen.

LAP 13/53



Vettel has been given a 10 second stop and go penalty, for returning to the track in an unsafe manner#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/tHVnTcKhsr — Formula 1 (@F1) 8. September 2019

Virop ass de Kampf ëm d'Plaz 1 vun der Ronn 36 un ugaangen. Wéi de Weltmeeschter Hamilton an d'DRS-Zon koum, huet hien aktiv versicht, de Leclerc ze iwwerhuelen. Dësen huet awer gutt dergéint gehalen an de Sëlwer Feil op Distanz gehalen. Och de Valtteri Bottas wollt nach ee Wiertche matschwätzen an huet säin Teamkolleg vun hannen ënner Drock gesat. 10 Ronne virum Enn war de Finn op Plaz 2, en hat de Brit zu engem Feeler gezwongen.

LAP 42/53



Hamilton leaves the track at Turn One, allowing Bottas to pass into P2



But could that play into Mercedes' hands, as they chase down Leclerc? 🤔#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/ayb0lPSr8K — Formula 1 (@F1) 8. September 2019

Op de leschte Ronne waren dem Lewis Hamilton seng Pneuen net méi gutt genuch, fir sech un deenen 2 vir, de Leclerc an de Bottas, festzehalen - esou huet de Brit am weidere Verlaf Sekonnen op de Spëtzenduo verluer. D'Victoire huet sech deemno tëscht dem Monegass an dem Finn entscheet an hei hat de Ferrari-Pilot den néidege Sang froid, fir seng 1. Plaz Heem ze fueren.

Domat war et no dem Erfolleg zu Spa déi 2. Victoire hannerenee fir de Charles Leclerc an déi 1. Victoire vu Ferrari zu Monza no 9 Joer.