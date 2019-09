De Lëtzebuerger Dylan Pereira ass e Sonndeg am Porsche Supercup zu Monza an Italien op déi 7. Plaz komm.

Fir den ten Voorde ass et déi alleréischt Victoire an dobäi hat hie Chance, dass den Ayhancan Güven eng 5-Sekonne-Strof krut, well deen ass eigentlech als Éischten iwwer de wäisse Stréch gefuer. Um Enn sollt de Rookie wéinst der Strof awer nëmmen de 5. ginn.

De Larry ten Voorde wënnt e Sonndeg um Enn virum Michael Ammermüller an dem Joey Mawson. Den Dylan Pereira ass um Enn op déi 7. Plaz komm, dat nodeems hien als 5. an d'Course gaange war. Am General huet de Lëtzebuerger Sportzaldot eng Positioun guttgemaach an ass elo op Plaz 9.

Offiziellt Schreiwes vum Dylan Pereira

Ce week-end, Dylan Pereira est allé en Italie pour participer à la 8ème course de la Porsche Mobil 1 Supercup. Le Luxembourgeois avait besoin d'être très agressif et de trouver l'équilibre parfait entre l'accélérateur et le frein pour franchir les limites sans faire d'erreurs, car le circuit de Monza a de longues lignes droites, des virages rapides et des chicanes difficiles faites à haute vitesse, où la voiture ne prend appui que sur deux roues.

Lors des essais libres, la priorité du pilote du team Momo Megatron Lechner Racing a été, surtout, de trouver les bons réglages pour sa Porsche 911 GT3 Cup.

Dans les essais chronométrés, Dylan Pereira a attaqué tôt pour tirer parti des pneus en bon état et a été le pilote le plus rapide du premier secteur, sur un circuit où il est très difficile de faire un bon tour et de réussir de bons chronos dans les trois secteurs sans dépasser les limites de la piste. En milieu de la séance de qualification, il est revenu à son box pour ajuster les réglages et changer de pneus. De retour sur la piste, avec seulement 10 minutes pour rouler, le Luxembourgeois a réussi à sauter à la 4ème place. À deux minutes de la fin, il a fait le 3ème meilleur temps. Dans la Porsche Mobil 1 Supercup, les pilotes cherchent toujours à s'excéder à tous les tours, laissant à la direction de la course les tâches de compter les temps, de contrôler les sorties des limites de la piste et de valider les résultats. À la fin des qualifications, Dylan Pereira a pris la 5ème place sur la grille de départ, à moins de 2 dixièmes de seconde de la pole.

Lors de la course, le départ a été très disputé, le Luxembourgeois a souffert quelques touchettes, a été gêné par un accident dans le premier virage et a perdu sa position. Dylan Pereira a rapidement réagi dans le premier tour et a récupéré deux places, débutant le deuxième tour à la 7ème place. Au sixième tour, il est passé à 6ème et pendant le reste de la course il a bataillé avec Jaxon Evans pour cette 6ème position. À la fin de la course, la Porsche de Dylan Pereira a accusé l'usure des pneus et il a finalement cédé la 6ème place au néo-zélandais.

Avec les neuf points de la 7ème position, le Luxembourgeois grimpe à la 9ème place du classement général du championnat.

Maintenant, la Porsche Mobil 1 Supercup prendra une autre pause pour revenir à la fin du mois d'octobre, au Mexique, pour le dernier week-end de la saison. Entre-temps, Dylan Pereira continuera en piste dans la Porsche Carrera Cup Allemagne. Le week-end prochain, le Luxembourgeois disputera la treizième et la quatorzième courses de la compétition allemande à Hockenheim, où, en juillet dernier, il a remporté sa première victoire dans la Porsche Mobil 1 Supercup.

Résultats Porsche Mobil 1 Supercup Monza:

1er - Larry ten Voorde (NL)

7ème - Dylan Pereira (LU)

Classement général Porsche Mobil 1 Supercup:

1er - Michael Ammermüller (DE)

9ème - Dylan Pereira (LU)