Zwou Wochen no sengem Otemstëllstand läit de schwéier verongléckte Pilot Juan Manuel Correa net méi am Koma. Säin Zoustand ass awer weider eescht.

Dee bei der Formel-2-Course zu Spa uerg verongléckte Juan Manuel Correa ass vun den Dokteren aus dem kënschtleche Koma geholl ginn. Den Amerikaner soll bei Bewosstsinn sinn, ass awer nach net ganz waakreg, sou d'Medienagentur vum Correa.

"Och wann dat excellent Nouvelle sinn an e grousse Schratt an déi richteg Richtung, ass hien ëmmer nach an enger Course géint d'Zäit", heescht et an engem Schreiwes. De Correa bleift weider op der Intensivstatioun an enger Londoner Klinik. Säin Zoustand wär net méi kritesch, awer nach ëmmer eescht. An de Fokus réckelen elo seng schwéier Blessuren un de Been, déi no éischten Noutfallmoossnamen den Dag vum Accident selwer net méi behandelt goufen. Eng länger Operatioun ass awer weiderhin net méiglech, well dem Correa seng Longen dëst net géifen aushalen.

Den 20 Joer ale Juan Manuel Correa war bei der Course an der Belsch Enn August no der Kéier Eau Rouge mat voller Vitesse an den Auto vum Fransous Anthoine Hubert gerannt. Den Hubert war kuerz drop an der Klinik u senge Blessure gestuerwen.

De Correa hat sech beim Accident d'Been komplizéiert gebrach. Donieft goufen nach seng Wirbelsail a seng Longe blesséiert.