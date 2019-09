Hannert dem Lewis Hamilton kënnt de Valtteri Bottas op déi 2. Plaz. 3. gouf de Charles Leclerc op Ferrari.

An der Formel 1 ass um Sonndeg de Grousse Präis vu Russland zu Sotschi gefuer ginn. Nodeems Ferrari am Ufank vun der Course déi duebel Féierung iwwerholl hunn, ass de Vettel an der 28. Ronn ausgescheet an de Leclerc gouf opgrond vun engem méi fréie Boxestopp vum Lewis Hamilton a Valtteri Bottas iwwerholl. Dës Féierung konnt de Lewis Hamilton dunn bis zum Schluss halen a gewënnt de Grousse Präis vu Russland.

De Resumé vun der Course

Dem Sebastian Vettel ass beim Grousse Präis vu Russland zu Sotschi e perfekte Start gegléckt. De Ferrari-Pilot, dee vun der 3. Plaz aus an d'Course gaange war, ass nämlech laanscht de Charles Leclerc um zweete Ferrari an de Lewis Hamilton op Mercedes gefuer.

Wéinst enger Kollisioun tëscht dem Romain Grosjean (Haas) an dem Daniel Ricciardo (RedBull) direkt nom Depart huet de Safety-Car missen erauskommen. Béid Pilote konnten net méi weiderfueren. Beim Relancement vun der Course huet sech un der Spëtzt näischt geännert. De Vettel ass virum Leclerc an dem Hamilton bliwwen. De Valtteri Bottas (Mercedes) loung op der 4. Plaz.

Opgrond vun engem technesche Problem ass de Vettel an der 28. Ronn dann awer ausgescheet an huet den Auto missen ofstellen. Den zweete Ferrari-Pilot, Charles Leclerc, dee schonn virun e puer Ronnen virun de zwee Mercedes-Piloten an d'Box gefuer war, huet domadder Zäit verluer an no deenen hire Boxestopps louch de Monegass och dono just nach op der 3. Plaz.

Nodeems de Lewis Hamilton d'Spëtzt virum Valtteri Bottas iwwerholl hat, hunn déi 2 d'Course dominéiert an sech net méi vum Leclerc iwwerhuele gelooss.