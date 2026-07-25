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Porsche SupercupStartplaz 2 fir den Chester Kieffer um Hungaroring

Tom Nols
No senger 2. Plaz zu Spa-Francorchamps wäert de Lëtzebuerger an Ungarn nees aus der éischter Rei starten.
Update: 25.07.2026 12:10
Den Chester Kieffer steet an Ungarn an der éischter Startrei
Den Chester Kieffer steet an Ungarn an der éischter Startrei
© Porsche

Am Qualifying fir de Laf vum Porsche Mobil 1 Supercup um Hungaroring bei Budapest ass den Chester Kieffer op déi zweet Startplaz gefuer. De Lëtzebuerger hat um Enn ronn 2 Zéngtel Retard op de Marcus Amand aus Finnland, dee vun der Pole Position an d'Course wäert goen.

Dem Kieffer säin Teamkolleeg a Leader am Championnat Flynt Schuring wäert vu Startplaz 3 fortfueren. Fir de Lëtzebuerger kéint et am General, a besonnesch am Rookie-Klassement, eng gutt Affär ginn, well all seng direkt Konkurrenten, zum Deel e gudde Krack, vu méi wäit hanne wäerten starten.

Mir iwwerdroen e Sonndeg de Moien d'Course aus Ungarn vun 10:05 Auer un op RTL Zwee an RTL Play.

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