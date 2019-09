Nodeems de Lëtzebuerger e Samschdeg um Sachsenring nach deen 3. gi war, ass et e Sonndeg net grad esou gutt gelaf.

Am Porsche Carrera Cup Däitschland ass den Dylan Pereira an der leschter Course vun der Saison op déi 6. Plaz gefuer. Gewonne gouf d'Course um Sachsenring vum Hollänner Larry ten Voorde.

E Samschdeg war de Lëtzebuerger als 3. nach op de Podium gefuer.

Am Porsche Carrera Cup Däitschland ass d'Saison elo eriwwer.