Bei der 27. Editioun vun de Spa Six Hours op der Ardennen-Achterbunn zu Francorchamps hunn zwee Teams de Lëtzebuerger Fändel héich gehalen.

Bei iwwer 100 Participanten huet no 6 Stonnen den Equipage Vermast / Kauffman / Wilwert op engem Ford Falcon déi 20. Plaz am Generalklassement an di éischt Plaz an der Klass CT10 erausgefuer.

Deen zweeten Equipage Linster / Wagner / Prim op hirem Ford Mustang koumen op di 31. Plaz am Generalklassement a goufen an der selwechter Klass di Drëtt bei 16 gewäerten Autoen.

Dat heescht Lëtzebuerg war direkt zwee Mol um Podium vertrueden.