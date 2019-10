Bei der Victoire vum Michael Ammermüller ass de Lëtzebuerger bei der 9. Course vun der Saison a Mexiko net ukomm.

Den Dylan Pereira war als 4. an d'Course gaangen mee konnt dës Course net op en Enn fueren. Gewonnen gouf d'Course vum däitschen Michael Ammermüller virum Ayhancan Güven an dem Tio Ellinas.