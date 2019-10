Mat dëser Victoire steet den Hamilton kuerz virum Gewënn vum Weltmeeschter-Titel.

Beim Grousse Präis vu Mexiko gouf et e Sonndeg den Owend eng Victoire vum Lewis Hamilton op Mercedes, dat virum Sebastian Vettel op Ferrari an dem Valtteri Bottas och op Mercedes.

De Lewis Hamilton huet et domadder a Mexiko verpasst, fir sech fréizäiteg de Weltmeeschtertitel ze kropen. De Brit hätt misse 14 Punkte méi wéi de Bottas kréien, ma dat war net de Fall. Elo huet de Lewis Hamilton eng Avance vu 74 Punkten op säin Teamkomerod Valtteri Bottas.

3 Coursse bleiwen dës Saison nach ze fueren. De Grousse Präis vun den USA, vu Brasilien an Abu Dhabi.

Resumé vun der Course

Déi zwee Ferrari Pilote Charles Leclerc a Sebastian Vettel hunn um Depart vum Grousse Präis vu Mexiko zu Mexiko City hir zwou éischt Plaze verdeedegt. Hannert hinne war et awer méi enk. De Max Verstappen op RedBull an de Lewis Hamilton (Mercedes) hu sech nämlech beréiert. Dovunner profitéiert hunn den Alexander Albon op RedBull an de Carlos Sainz op McLaren. Si sinn nämlech op d'Plazen 3 a 4 no vir gefuer. Hamilton a Verstappen konnten trotz der Beréierung weider fueren, mä si sinn awer op d'Plaze 5 an 8 zeréckgefall.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/71) ⚠️



We've got lots of debris in Sector 1



Minor contact between Hamilton and Verstappen meant they both took to the grass#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/NzydIEGVJ5 — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

No der 15 vun den 71 Ronne loungen de Leclerc an de Vettel weider un der Spëtzt. Dohannen dru sinn déi zwee Mercedes-Piloten Hamilton a Valteri Bottas komm.

Nodeems de Charles Leclerc an den Hamilton fréi an d'Box gaange sinn, huet de Vettel d'Féierung virum Bottas iwwerholl.

No der 34. Ronn loung nach ëmmer de Vettel un der Spëtzt, dat mat engem Virsprong vu 4 Sekonnen op de Bottas. Béid Pilote waren nach ëmmer mat hire Pneue vum Start ënnerwee. Op de Plazen 3 a 4 lounge weiderhin de Leclerc op 5 Sekonnen an den Hamilton op 7 Sekonnen.

Kuerz drop sinn dunn och de Vettel an de Bottas an d'Box gefuer. Si sinn op de Plaze 4 a 5 zeréck komm, sou datt de Leclerc, den Hamilton an den Albon un der Spëtzt loungen.

An der 44. Ronn ass de Leclerc eng weider Kéier an d'Box gefuer, de Monegass hat a Mexiko Problemer mat de Pneuen. De Stopp ass net ganz optimal gelaf an huet relativ laang gedauert. Op der 4. Plaz ass hien zeréck op d'Streck komm.

LAP 43/71



Leclerc finally pits from P1, but it's *another* slow stop!



The rear-right just didn't want to attach... he rejoins fourth#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/4FIKj6QVIH — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

20 Ronne vir Schluss loungen den Hamilton, de Vettel an de Bottas nëmme 4 Sekonnen auserneen.

Et sollt bis zum Schluss nach spannend bleiwen, well een net wousst, ob den Hamilton seng Avance hale kéint. Um Enn sollt et awer duergoen an esou wënnt de Brit knapps virum Vettel an dem Bottas.