Vun de Plazen 2 an 3 starten e Sonndeg beim Grousse Präis vun den USA de Sebastian Vettel op Ferrari an de Max Verstappen op Redbull.

Op dem knapp 5,5 Kilometer laange Circuit of The Americas goung d'Pole Position fir deen 3. leschte Grand Prix vun der Saison un de Valterri Bottas op Mercedes. Hie war no den 3 Qualifikatiounsronne méi séier wéi de Sebastian Vettel op Ferrari an de Max Verstappen op Redbull.

De Lewis Hamilton start e Sonndeg iwwerdeems vu Plaz 5.

Resumé vum Qualifying

Zwou Saache ware virum Qualifying vum Grousse Präis vun den USA sécher: Kee konnt sech am Training kloer vun der Konkurrenz ofsetzen an e Samschdeg géifen d'Fuerer dréchen doduerch kommen. Iwwerdeems war och kloer, datt de Lewis Hamilton e Sonndeg bei der Course fréizäiteg sech d'Weltmeeschterkroun kann opdoen, ma esou wäit war et e Samschdegowend eiser Zäit an Texas awer nach net.

Am Q1 huet kee Favoritte Plomme gelooss: d'Top-17 louchen zäitlech all mol keng 1 Sekonn auserneen! Déi Qualifikatiounsronn huet Ferrari dominéiert, hei war de Charles Leclerc virum Sebastian Vettel dee Séiersten.

Et war awer gewosst, datt d'Sëlwer Feilen an der Q3 nach eng Kéier alles dru géife setzen, fir op déi viischt Plazen ze sprangen. Och mam Max Verstappen op Redbull war nach ze rechnen. Allerdéngs war et de Valtteri Bottas, deen am entscheedenden Ament d'Féierung iwwerholl huet. De Finn huet an der Q3 alles op eng Kaart gesat a sech um Enn virum Sebastian Vettel an dem Holläner Verstappen behaapt.

Fir de Weltmeeschter Lewis Hamilton ass "just" eng 5. Plaz erausgesprongen.