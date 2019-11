D'Kinneksklass vum Motorsport kritt vun 2021 en neie Look. En neie Chassis an Aerodynamik, 18-Zoll-Felgen a simplifiéiert Spoiler.

Hei en Iwwerbléck vun de Reglementsännerungen:

Virun allem soll d'Formel 1 méi spuersam ginn. Gelénge soll dëst mat engem plafonnéierte Budget vun 175 Milliounen Dollar, ëmgerechent 157 Milliounen Euro pro Saison, dee vun 2021 u fir all Ecurie gëllt a kontinuéierlech soll erofgesat ginn. Zum Verglach: Mercedes hat an der Saison 2017 e Budget vun 384 Milliounen Euro eleng fir de Chassis. Mat dëser Mesure soll garantéiert ginn, dass déi Ecurie gewënnt, déi de Budget am beschten applizéiert an net déi Ecurie, déi am meeschten investéiert, wat momentan de Fall ass. D'Motoren (1,6 Liter Turbomotor mat 6 Zylinder) bleiwen.

Och an der Aerodynamik deet sech eppes. Déi gëtt vereinfacht, komplex Elementer um viischte Fligel ginn ofgeschaaft an dësen aerodynamesche Verloscht soll iwwert den Upressdrock vum Ënnerbuedem opgefaange ginn. Doduerch soll garantéiert ginn, dass et fir Pilote méi einfach gëtt, engem Auto hannendrun ze fueren. Sou gi sech méi Zweekämpf um Circuit erwaart.

De Chassis gëtt verbreet, wouduerch d'Pilote bei engem Accident besser geschützt solle sinn. D'Pneue gi méi grouss (18 Zoll) an insgesamt gëtt de Formel-1-Bolid duerch déi ganz Ännerungen ëm 25 Kilo méi schwéier. Dës Ännerungen hunn awer och en negativen Impakt. D'Autoe solle pro Ronn tëschent 3 bis 3,5 Sekonne méi lues ginn.

D'Weekender solle vun 2021 u kompriméiert ginn. De "Media-Day" gëtt vun donneschdes op freides verréckelt, wat mat sech bréngt, dass de ganze Formel-1-Tross 1 Dag méi spéit ureese kann. Duerch dës Mesure soll erméiglecht ginn, 25 Coursse pro Saison ze fueren (dëst Joer ginn 21 Coursse gefuer, nächst Joer der 22).

D'FIA huet dës Reglementsännerungen ofgeseent, elo läit de Ball bei den Ecurien, déi bis Enn 2020 entscheede mussen, ob si dës Reegelen unhuelen a weiderhin der Formel 1 erhale bleiwen. D'Management huet betount, dass een trotz dësen Ännerungen déi weltwäit féierend Motorsport-Kompetitioun an d'Aushängeschëld fir Spëtzentechnologie bleift.