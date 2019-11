De ganze Weekend kommen d'Frënn vum Automobilsport op hir Käschten.

Et ass e feste Rendez-Vous fir all Petrolhead a PS-Junkie.

D' "International Motorshow" an der Luxexpo The Box, hei um Kierchbierg. Nach bis e Sonndeg ginn et an de Foireshalen Renn-Boliden, Luxusgefierer, Supercars, awer och getunten Maschinnen, Motorrieder a klassesch Gefierer ze gesinn.

Dernieft ass natierlech och nees fir allerlee Animatioun gesuergt.

Weider Informatioune fannt Dir um Internetsite vun der International Motorshow.