Am Kader vum Intercontinental GT Challenge war de Lëtzebuerger Dylan Pereira op engem Porsche 911 GT3 R bei der 9-Stonne-Course vu Kyalami am Asaz.

Bei dëser Course waren net manner wéi 84 Piloten aus 19 verschiddene Länner um Depart, verdeelt op 28 Equippen.

Den Dylan Pereira war an der Klass "Silver" mat engem Auto vum Team Lechner-Racing ugetrueden, zesumme mam Südafrikaner Saul Hack an dem Däitsche Lars Kern. Déi Klass ass fir jonk Piloten a Semi-Professioneller. Um Enn vun der 9-Stonne-Course steet dësen Trio ganz uewen um Podium an hirer Klass an op der 13. Plaz am General.

Et ass dem Dylan Pereira säi 15. Podium fir dës Saison.

Gewonne gouf d'Course vu Frikadelli Racing mat de Piloten Dennis Olen, Nick Tandy a Mathieu Jaminet, dee jo zu Lëtzebuerg och keen Onbekannten ass.