Iwwer 16.000 Kilometer an engem klengen an ënnermotoriséierten Auto. En Challenge, deen den Edouard eis méi genee beschriwwen huet.

D’Mongol Rally ass eng e bëssen aner Auto/Moto-Rally, bei där eng ronn 350 Ekippe vu Prag bis op Ulan-Ude a Russland hu misse fueren. Dat Ganzt geet soumat souwuel iwwer Bierger ewéi och duerch Wüüsten a Steppen, an dat heiansdo op asphaltéierte Stroossen, ma awer och iwwer manner komfortabel Weeër. Mir hunn eis wärend der Rees konstant gefilmt an eng Serie vun 10 Videoe gemaach, déi een op RTL You kucke kann.

Mir hunn eis dësem Challenge ugeholl...

... a si vu Bristol (UK) bis a Sibirie gefuer. Nodeems mir eis e 15 Joer ale Fiat Panda fir ronn 700 Euro kaf hunn, hu mir eis op de Wee gemaach.

Einfach war et net. E puer Problemer wäert een ëmmer hunn, wann een ëm 1/3 vun der Welt an engem ënnermotoriséierten Auto fiert, deen éischter fir Stied konzipéiert ass. Ufanks ass alles nach gutt verlaf, esou koume mir och ouni weider Problemer duerch Europa. Knapps baussent Europa sinn d’Stroossen dann awer ëmmer manner gutt ginn an den Auto huet ëmmer méi gelidden. Esou huet eis Rees eis mol méi, mol manner séier weider bruecht. D’Rees goung weider duerch d'Tierkei bis a Georgien, eriwwer an den Aserbaidjan.

Schlussendlech sollte mir et dann och bis an den Turkmenistan packen - e komescht Land an Zentralasien, wou all Gebai an all Auto wäiss muss sinn, well et dem Präsident esou gefält. No engem Tuer duerch déi wuel "komeschst" Haaptstad op der Welt si mir duerch d’Wüüst gefuer bis op d’Gates of Hell: e Krater matten an der Wüüst, deen non-stopp brennt.

Et ass du weider duerch den Usbekistan gaangen, wou mir rëm puer Problemer haten. Zwar net souvill mam Auto, (ausser, datt eis Galerie ëmmer erëm vum Dag erofgefall ass) mä éischter mat dem lokalen Iessen.

Parmi Highway op iwwer 4.600 Meter

Do stoung d’Herkules-Aufgab vun der Rally och eréischt um Programm: de Pamir Highway, déi zweethéchst geleeënt international Strooss op der Welt - "Strooss" ass an dësem Kontext e grousst Wuert. Eise Fiat Panda huet extrem gelidden. Esou sinn op 4.655 Meter e puer weider Saache um Auto futtigaangen, wat eis e Weiderfueren ëmmer méi schwéier gemaach huet.

Nodeems mir et dunn iwwer de Pamir Highway bis a China gepackt haten, hu mer geduecht, mir hätten dat Schwéierst hannert eis, ma falsch geduecht. D’Boboe vum Auto sinn nämlech méi grouss ginn an et ass eis ëmmer méi schwéiergefall, fir dës ze reparéieren. Am Kasachstan huet de Motor schliisslech de Geescht opginn. Wat mir net woussten, war, datt een am Kasachstan keng Fiat Ersatzstécker fënnt a scho guer kee Motor.

Futtisse Motor an Éisträicher als Rettung

Dee Moment huet et och esou ausgesinn, wéi wann eis Aventure op en Enn géif goen. Ouni Auto nach ronn 3.000 Kilometer zeréckzeleeën, huet eis onméiglech erschéngen. Traureg an demotivéiert hate mir d’Hoffnung scho bal verluer ... bis dräi Éisträicher dat Onméiglecht proposéiert hunn.

Nodeems si op Instagram gesinn haten, wat geschitt war, wollte si eis hëllefen, eisen Dram ze erfëllen. Si sinn eis net nëmme siche komm, mä hunn eis souguer proposéiert, eis mat dem Auto déi lescht puer Kilometer (... 3.000 :-) ) ofzeschleefen.

Zesumme mat hinne si mir 4 Deeg non-stopp gefuer, an dat ouni Motor an Heizung, am Reen an an der sibirescher Keelt. Mëtt September hu mir et zesumme mat hinnen och an d’Zil gepackt: Mir si souguer iwwer d’Zillinn gefuer.

20 Länner, 2 Wüüsten, 3 Biergketten, 18.000 Kilometer an 8 Zäitzonen

Et war definitiv net ëmmer einfach, mä sécher dat bescht, wat mir bis elo gemaach hunn! Eng schéin Zäit a super Erënnerungen, déi mir ni vergiesse wäerten!

A fir d’Rees och mat iech ze deelen, hu mir eng ganz Serie gemaach. 10 Videoen, déi een op RTL You kucke kann, fir eis Aventure mat ze erliewen!

