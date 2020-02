De Lëtzebuerger Gil Linster ass vum 11. bis den 13. Februar dräi Coursse vu jeeweils 35 Ronnen op dem New Smyrna Speedway am US-Bundesstaat Florida gefuer.

Op enger Chevy V8-Silhouette vum Team TGS Competition mam Teamchef Aron Brown huet de Gil um 0,5-Meilen-Oval am Qualifying esou wéi an de Courssen eng Top10-Plaz knapp verpasst. Bei 29 ageschriwwenen Autoen, et waren Top-Piloten aus der Pro Late Model Series um Depart, huet de Gil Linster den éischten Dag genotzt, fir den Auto anzestellen. Vun der 15. Plaz gestart koum hien an der Course op eng gutt 14. Plaz.

Den zweeten Dag ass de Lëtzebuerger vun der 14. Plaz fortgefuer. No enger intensiver Course mat enger Rei vu Crashen, aus deenen de Gil Linster sech erausgehalen huet, gouf hien als 11. ofgewénkt.

En Donneschdeg den Owend an der drëtter a leschter Course ass de Gil Linster vun der 13. Plaz gestart an ass als 12. iwwer d’Arrivée gefuer. De Gil Linster a seng Ekipp ware ganz zefridde mam Resultat. „Mission accomplie“ fir den Ufank vun der Saison 2020.