De Katari Nasser Al-Attiyah (Toyota) konnt bei der 45. Rallye Dakar säin Titel verdeedegen. Et ass seng 5. Victoire beim Wüste-Klassiker.

Den Toyota-Pilot hat no 4247 Kilometer an der Endofrechnung eng Avance vun 1 Stonne an 18 Minutten op de Fransous Sébastien Loeb (Prodrive), deen d'Hallschent vun allen Etappe gewonnen huet.

Op Plaz 3 kënnt de Lucas Moraes aus Brasilien, och op Toyota.

Schlussresultat

01. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) - 45:03:15 Stunden

02. Loeb/Lurquin (Prodrive Hunter) +1:18:49 Stunden

03. Moraes/Gottschalk (Toyota) +1:36:31

04. de Villiers/Murphy (Toyota) +2:29:12

05. Lategan/Cummings (Toyota) +2:36:23

06. Prokop/Chytka (Ford) +3:40:44

07. Yacopini/Oliveras Carreras (Toyota) +4:27:09

08. Han/Li (Hanwei) +4:29:21

09. Halpern/Graue (X-raid Mini JCW Plus) +4:42:38

10. Chicherit/Winocq (Prodrive Hunter) +5:22:10

Bei de Motorrieder geet d'Victoire eng zweete Kéier un den Argentinier Kevin Bernavides (KTM), dëst awer just mat 43 Sekonne Virsprong op den Toby Price, och op KTM. Déi lescht Plaz um Podium geet un de Skyler Howes op Husqvarna.

Schlussresultat

01. Kevin Benavides (KTM) - 44:27:20 Stunden

02. Toby Price (KTM) +0:43 Minuten

03. Skyler Howes (Husqvarna) +5:04

04. Pablo Quintanilla (Honda) +19:02

05. Adrien van Beveren (Honda) +20:30

06. Luciano Benavides (Husqvarna) +22:42

07. Daniel Sanders (GasGas) +22:57

08. Jose Ignacio Cornejo (Honda) +51:21

09. Lorenzo Santolino (Sherco) +1:17:53 Stunden

10. Franco Caimi (Hero) +1:38:04