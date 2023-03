De 27 Joer ale Lëtzebuerger wäert d'Faarwe vun der belscher Ekipp an der Endurance Weltmeeschterschaft an am franséische Superbike Championnat 2023 droen.

Dat huet Zelos e Méindeg matgedeelt. De Startschoss vum franséische Superbike Championnat ass vum 24. bis de 26. Mäerz um Bugatti Circuit zu Le Mans. Op dem nämmlechte Circuit spillt sech och déi éischt Etapp vun der Endurance-Weltmeeschterschaft, de Weekend vum 16. Abrëll of.