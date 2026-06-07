Fir den Chester Kieffer ass et déi zweete Saison am Porsche 911 GT3 Cup. D’lescht Joer war hien am franséische Carrera Cup bei 10 vun 12 Courssen beschte Rookie, huet den Titel vum beschten Nowuespilot gewonnen, an huet d’Saison als 6. am General ofgeschloss. Dëst Joer fillt hien sech prett fir deen nächste Schrëtt. Hie fiert den däitsche Carrera Cup a parallel dozou den europäesche Supercup. Déi éischte Course vum Porsche Mobil1 Supercup ass dëse Weekend zu Monte Carlo.
Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP MONTE CARLO 2026 mat Lëtzebuerger Commentaire live op RTL ZWEE an RTL PLAY.
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Course, mir iwwerdroen de Programm um RTL Play Sonndeg, 7. Juni 2025:
Ufank vun der Emissioun: 11h40
Depart vun der Course: 11h45
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h30
Commentaire: Tom Hoffmann