D'Ekippe vun de Coureuren Ineos an Jumbo-Visma hu Recours géint d'Decisioun vun der Jury ugemellt.

An der Schlussphas vun der 17. Etapp waren den Tony Martin an de Luke Rowe unenee geroden. Den Däitschen hat de Brit bal vun der Strooss gedrängt. Duerno koum et zu enger Diskussioun an där de Rowe d'Hand géint de Martin gehuewen hat.

(#TourdeFrance) - 🚴 Les coureurs Luke Rowe et Tony Martin ont été exclus du Tour de France après avoir eu une altercation lors de la 17ème étape pic.twitter.com/mKIVaWZWVX — Sport Insolite (@sportinsolite) July 24, 2019

E Mëttwoch den Owend huet de Jury vum Tour matgedeelt, datt béid Coureure wéinst dem Sträit vun der Course ausgeschloss goufen. Donieft mussen de Martin an de Rowe eng Geldstrof vun 900 Euro bezuelen.

Sur décision des commissaires UCI, Luke Rowe et Tony Martin sont exclus du #TDF2019 pour voies de fait entre coureurs lors de l’étape 17 — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

Béid Ekippen, Ineos a Jumbo-Visma, hu géint d'Decisioun Recours ugemellt. En Donneschdeg de Moie gëtt mat enger Entscheedung gerechent.

Den Tony Martin an de Luke Rowe hu sech nach e Mëttwoch an engem Video zu Wuert gemellt. Béid Coureuren hu bedauert, wat op der 17. Etapp geschitt ass a sech dofir entschëllegt. Si haten awer kee Versteesdemech fir d'Decisioun vun der Jury an hunn d'Strof als ze haart agestuuft.