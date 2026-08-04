RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CyclissemTadej Pogacar geet dëst Joer nees un den Depart vun der Vuelta a wëll sech de Grand-Tour-Titel sécheren

RTL Lëtzebuerg
Bis elo konnt hien den Tour duerch Spuenien nach ni gewannen.
Update: 04.08.2026 06:34
12. Etapp: Den Tadej Pogacar bleift weiderhin am Maillot Jaune.
12. Etapp: Den Tadej Pogacar bleift weiderhin am Maillot Jaune.
© AFP

Aus dem Häre-Cyclissem koum e Méindeg d'Confirmatioun, dass den Tadej Pogacar dëst Joer och d’Vuelta wäert fueren. Déi fänkt den 22. August zu Monaco un an dauert bis den 13. September, mat Arrivée zu Granada.
Alles an allem ginn 21 Etappe gefuer, dat iwwert eng Distanz vun 3.275 Kilometer. Dorënner falen ënnert anerem 6 Biergetappen an 2 Contre la montre.

Bis ewell huet de Weltmeeschter den Tour duerch Spuenien nach ni gewonnen. Bei senger leschter Participatioun am Joer 2019 hat hien dräi Etappe gewonnen a war um Enn den Drëtte ginn.

De Pogacar huet scho 5 mol den Tour de France gewonnen (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) an 2024 huet en den Giro d'Italia fir sech entscheet, der eenzeger Kéier, wou en hei un den Depart gaangen ass.
A sengem Palmarès feelt deemno nach d'Vuelta.

Bis elo hu just 8 Cycliste gepackt, déi 3 grouss Touren ze gewannen, do wëll de Pogacar elo Nummer 9 ginn.

Jacques Anquetil (Frankräich)
Felice Gimondi (Italien)
Eddy Merckx (Belsch)
Bernard Hinault (Frankräich)
Alberto Contador (Spuenien)
Vincenzo Nibali (Italien)
Chris Froome (Groussbritannien)
Jonas Vingegaard (Dänemark)

Am meeschte gelies
Zwou Persoune verwonnt
Accident op der N8 tëscht Bruch a Recken - Streck war komplett fir den Trafic gespaart
Fotoen
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt e gudde Krack méi bëlleg
Ee Pompjee gouf verwonnt
Scheierbrand zu Tratten, Daachbrand am Pommerlach a Botten a Flamen zu Laaschent
Video
Fotoen
Mesuren aus dem Resilienzpak
Stroum, Gas a Brennes ginn duerch Subventioune méi bëlleg
Video
"Zesummenaarbecht ass exemplaresch"
CGDIS verëffentlecht Impressioune vu Lëtzebuerger Asaz an der Gironde
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Tour de France Femmes
Sigrid Haugset wënnt 3. Etapp a fiert domat a Giel
Gutt Stëmmung virum Depart
Nina Berton feiert Gebuertsdag beim Tour de France Femmes
Och op der zweeter Etapp huet d'Lorena Wiebes de Sprint dominéiert.
Tour de France Femmes
Zwou Etappen, zwou Victoiren: Lorena Wiebes aktuell net ze schloen
3
Tour de France Femmes: 1. Etapp
Lorena Wiebes wënnt Optakt zu Lausanne
2
Red Bull-BORA-hansgrohe's Belgian rider Remco Evenepoel gestures as he crosses the finish line to of the 'Natourcriterium Roeselare' cycling event, in Roeselare on July 28, 2026.
Clásica San Sebastián
Staarke Comeback bréngt Remco Evenepoel historesch Victoire
Etapp 16: Den Alex Kirsch ass am Zäitfueren deen 91. ginn.
Bilan nom Tour de France
Alex Kirsch: "Perséinlech méi Ambitioune wéi déi leschte Kéieren"
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.