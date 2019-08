E Mëttwoch goung et an der Belsch mam Binck-Bank-Tour weider. Déi 3. Etapp ass iwwer 167 Kilometer vun Aalter zeréck op Aalter gaangen.

Kuerz nom Depart konnte sech 4 Coureure vum Peloton ofsetzen, dat waren de Kuznetsov vu Katusha, den De Vreese vun Astana, de Van Schip vu Roompot an de Verwilst vu Sport VI-Baloise. Nodeems de Kuznetsov awer ee Platen hat, huet hien den Uschloss un de Spëtzegrupp verluer. De Spëtzentrio sollt dunn awer och schonns 72 Kilometer virun der Arrivée ageholl ginn. Ronn 50 Kilometer virum Zil hat sech dunn op en Neits en Trio ganz vir forméiert, de Stijn Steels, de Guillaume Van Keirsbulck an den Harry Tanfield.

Wärend der Etapp gouf et wéinst dem Reen direkt e puer Chutten an do gouf et 43 Kilometer virun der Arrivée och eng méi schro, wou ënnert anerem de Lëtzebuerger Champion Bob Jungels mat dra verwéckelt war. Iwwerdeems de Bob Jungels weiderfuere konnt, huet de Xandro Meurisse missen opginn.

3 Kilometer virun der Arrivée ass dunn nees alles zesummegelaf an och wann et am Uschloss nach déi eng oder aner Attack gouf, esou koum et schlussendlech nawell zu engem Massesprint an do war et ganz ganz enk, ma um Enn war et de Sam Bennett, deen e puer Millimeter Avance op den Dylan Groenewegen hat. Fir de Sam Bennett ass et déi drëtt Victoire op der drëtter Etapp.

E Mëttwoch koumen den Alex Kirsch, de Jempy Drucker an de Bob Jungels an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner op de Plaze 54, 55 a 65 an d'Zil. De Kevin Geniets huet als 140. 2 Minutten an 39 Sekonne verluer.

Am General hunn den Alex Kirsch, de Jempy Drucker an de Bob Jungels 30 Sekonne Retard op de Leader Sam Bennett. Si stinn op de Plaze 67, 80 a 94. De Kevin Geniets ass den 126. op 3 Minutten an 9 Sekonnen.

3. Etapp

© twitter/BinckBankTour

General