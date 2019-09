Op der 15. Etapp vun der Vuelta goung et um Sonndeg iwwer schwéier, mä relativ kuerzen 154 Kilometer vun Tineo erop op Santuario del Acebo.

An hei stoungen net manner wéi 4 Montéeë vun der 1. Kategorie fir d'Coureure um Programm.

Den US-Amerikaner Sepp Kuss konnt sech am leschte Bierg ofsetzen an ass dunn en solitaire uewenaus ukomm. Als zweeten ass de Ruben Guerreiro iwwer d'Ligne d'Arrivée. De Portugis koum um Acebo virum Tao Hart un.

De Jempy Drucker an Alex Kirsch si mat engem Retard vun iwwer 22 Minutten op d'Plazen 126 respektiv 127 komm. Am General ass den Alex Kirsch elo op der Positioun 123 an de Jempy Drucker op 128.

Resumé

Nodeems et um Samschdeg eng Etapp fir d'Sprinter war, huet d'Vuelta e Sonndeg nees an d'Bierger gefouert. An hei huet ee sech no 4 Bierger vun der 1. Kategorie an enger relativ kuerzer Etapp mat héijem Tempo Verännerungen am General konnten erwaarden.

30 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée war een Trio un der Spëtzt: de Sergio Samitier, Daniel O'Connor an Daniel Navarro hunn d'Course ugefouert. Do hannendrun hu sech d'Ekippe vun de Leadere forméiert, fir esou gutt wéi méiglech an déi leschte Montée vum Dag ze fueren.

🏁 - 26 KM | Etapa 15 - Stage 15 | #LaVuelta19



🚴‍♂️🚴‍♂️ @SergioSamitier @ben_oconnor95 y Dani Navarro cuentan con 0:53" sobre sus perseguidores / 🇬🇧 Samitier, Navarro and O'Connor keep almost a minute over the chasing group.



🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/491K2qx0Wk — La Vuelta (@lavuelta) 8. September 2019

An hei huet de Puerto del Acebo mat enger Längt vun 8 Kilometer an enger Moyenne vun 9,6% op d'Coureure gewaart. Plazeweis ware Passagë vun 12% dobäi, déi esou munch Leit a Schwieregkeete bruecht hunn.

Ronn 7 Kilometer hunn den O'Connor an den Navarro misse lassloossen, de Vasil Kiriyienka huet nogesat, ma vir huet sech awer weider de Samitier opgehalen. Hie krut awer Gesellschaft vum Sepp Kuss, deen dunn och vir eleng weidergefuer ass. Wat d'Etapp awer méi al gouf, wat de Peloton mat de Spëtzeleit ëmmer méi nokoum.

Kuerz drop huet den Alejandro Valverde attackéiert a just de Leader vum General Primoz Roglic ass dem Weltmeeschter nogaangen.

📽️💥 ¡Desde la base! @alejanvalverde no ha esperado e intenta poner a @rogla contra las cuerdas en el Acebo / 🇬🇧 Valverde wants to puc Roglic under pressure in this final climb! #LaVuelta19 pic.twitter.com/DtGUAdT5lQ — La Vuelta (@lavuelta) 8. September 2019

Vir ass de Sepp Kuss iwwerdeems eleng ënnert der Flamme rouge erduerch gefuer an zu deem Ament huet et gutt fir de Mann aus Colorado ausgesinn. Hannendru konnten him just nach de Ruben Guerreiro an den Tao Hart geféierlech ginn, ma weder de Portugis nach den US-Amerikaner konnt dem Kuss d'Victoire nach huelen.

De Primoz Roglic ass iwwerdeems als 8. mat engem Retard vun 2 Minutte a 14 Sekonnen ukomm. Domat konnt de Slowen de Roude Maillot vum Leader verdeedegen.

Top 10 vun der 15. Etapp

1 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 4:19:04

2 GUERREIRO Ruben Team Katusha Alpecin 0:39

3 GEOGHEGAN HART Tao Team INEOS 0:40

4 RODRÍGUEZ Óscar Euskadi Basque Country - Murias 0:53

5 PADUN Mark Bahrain Merida 1:49

6 O'CONNOR Ben Team Dimension Data 2:05

7 CRADDOCK Lawson EF Education First 2:11

8 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 2:14

9 VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

10 ARMÉE Sander Lotto Soudal 2:48

General

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 58:10:32

2 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2:25

3 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 3:42

4 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team 3:59

5 QUINTANA Nairo Movistar Team 5:09

6 MAJKA Rafał BORA - hansgrohe 7:14

7 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 9:08

8 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 9:15

9 HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal 9:44

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain Merida 11:39