D'Lëtzebuerger Championne huet et op der leschter Etapp mat enger 10. Plaz et fäerdeg bruecht, fir hir Féierung am General ze behaapten.

Op der 5. a leschter Etapp vum Boels Ladies Tour an Holland wollt d'Christine Majerus hier staark Form ënnersträichen an d'Leaderpositioun am General verdeedegen. Um leschten Dag vun der Course hunn awer nach eng Kéier 155 Kilometer vun Nijmegen op Arnheim op d'Lëtzebuerger Championne gewaart.

An op dëser goufen et vun Ufank un ëmmer nees Attacken, ma d'Etapp ass awer am Massesprint op en Enn gaangen. D'Chiara Consonni huet sech géint d'Konkurrenz duerchgesat a sech viru den Hollännerinne Lorena Wiebes an der Lucinda Brand behaapt. D'Christine Majerus koum op der Etapp zäitgläich mat der Gewënnerin op déi 10. Positioun a konnt domat hir 1. Plaz am General behaapten.

D'Christine Majerus ka mat dësem Succès déi éischte Victoire an der WorldTour feieren.

Top10 vun der 5. Etapp

© Screenshot

General

1 MAJERUS Christine Boels - Dolmans Cycling Team

2 WIEBES Lorena Parkhotel Valkenburg

3 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing

Dat komplett Resultat läit nach net vir.

Offiziellt Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus a remporté aujourd’hui l’édition 2019 du Boels Ladies Tour, épreuve du World Tour féminin.

La dernière étape aura toutefois été très difficile et très disputée avec notamment des attaques successives dans les trente derniers kilomètres de la course des principales leaders figurant dans le Top 10 au classement général. Lucinda Brand et Annemiek van Vleuten notamment ont été les plus incisives et ont tout tenté aujourd’hui pour essayer de déloger la luxembourgeoise et de reprendre du temps. Toutefois, l’équipe Boels Dolmans qui a couru de façon remarquable est parvenue à chaque fois à revenir sur les échappées afin de défendre le maillot de leader de Christine Majerus.

Le parcours local très vallonné a également été très sélectif, et à l’arrivée on retrouve seulement une petite vingtaine de concurrentes en tête de course. Au sprint, c’est Chiara Consonni qui s’avère la plus rapide au terme de cette cinquième et dernière étape. Elle devance respectivement Lorena Wiebes deuxième et Lucinda Brand troisième. Christine termine à la dixième place dans le même temps et s’impose au classement général final.

Il s’agit donc de la première victoire sur une épreuve World Tour pour la championne luxembourgeoise qui inscrit donc ici une très belle ligne à son palmarès.