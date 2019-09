Bei der Cyclosportive Charly Gaul haten d’Coureuren d'Méiglechkeet, tëscht 2 Circuiten ze wielen. Ee Parcours iwwer 160 an een aneren iwwer 105 Kilometer.

Wei all Joers gouf den éischte Weekend am September d’Cyclosportive Charly Gaul zu Iechternach organiséiert. Dës Course, wou Leit, déi méi al sinn ewéi 14 Joer kënnen un den Depart goen, gëtt zu Éieren vum zweefachen Giro-d’Italia-Gewënner gefuer. Fir déi 30. Editioun hate sech d’Organisateuren eng 1.200 Cyclisten erwaart.

D’Course iwwer 160 Kilometer gouf um Enn vum Belsch Michael Apers gewonnen. Als beschte Lëtzebuerger konnte sech den Tim Diederich an de Loïc Bettendorf op de Plaze 4 a 6 plazéieren. Bei de 105 Kilometer gouf et eng Victoire fir de Belsch Laurent Demey.

© Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen © Frank Elsen

D’Streck goung bis an den Norden vum Land, grad ewéi duerch de Mëllerdall. Déi eenzel Montéeën, déi d’Cyclisten erop gefuer sinn, hunn un d’Koppen erënnert, déi den Giro d’Italia-Gewënner vun 1956 an 1959, deemools am Training gefuer ass.

Bei enger Cyclosportive mussen d’Participantë sech un de Code de la Route halen. D’Sécherheet spillt eng wichteg Roll. Dem Charly Gaul seng Profi-Carrière goung vun 1953 bis 1965. Nieft sengem Tour-de-France-Succès vun 1958 konnt de Biergspezialist och eng Hellewull Etappe bei der Grande Boucle gewannen. Eng vun den Nouveautéite vun der Cyclosportive war, datt e Klassement fir Leit iwwer 70 Joer gemaach gouf. Schonn am Virfeld hate sech eng 700 Cyclisten ageschriwwen.

D’Ambiance bei enger Cyclosportive bleift aussergewéinlech an ass ewéi e Fest fir d’Participanten. Jiddereen erlieft d’Epreuve dann och anescht. Verschiddener profitéieren dovunner, e gutt Resultat ze maachen, Anerer wëllen déi schéo Landschafte genéissen an e besonnesche Moment mat de Kollegen erliewen.