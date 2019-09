E Freideg huet den Arnaud Démare déi 3. Etapp vum Tour duerch d'Slowakei gewonnen.

Déi 3. Etapp vum Tour duerch d'Slowakei huet no 200 Kilometer den Arnaud Démare gewonnen. De Fransous konnt sech mat engem Virsprong vun 2 Sekonne virum Wäissruss Alexandr Riabushenko an dem Norweger Alexander Kristoff duerchsetzen.

De Bob Jungels gouf den 39. op 1 Minutt a 17 Sekonnen.

Leader am General bleift de Belsch Yves Lampaert. Zweeten ass de Schwäizer Stefan Küng op 3 Sekonnen. Am General huet de Bob Jungels e Retard vun 1 Minutt an 32 Sekonnen op de Lampaert.

D'Top10 vun der Etapp

1 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 4:39:09

2 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:00:02

3 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:02

4 Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ 0:00:05

5 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:05

6 Lukas Pöstlberger (AUT) Bora - Hansgrohe 0:00:05

7 Tom Bohli (SUI) UAE Team Emirates 0:00:05

8 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:00:05

9 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:00:05

10 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:00:05

De General