No enger staarker Leeschtung wënnt d'Christine Majerus um Sonndeg um Circuit d'Hittnau am Kader vun der EKZ Cross Tour.

D'Lëtzebuergerin huet d'Course vun Ufank un ugefouert an déi ganz Course dominéieren. Vun Tour zu Tour konnt d'Christine Majerus de Virsprong ëmmer weider ausbauen a gewënnt schlussendlech mat enger Avance vun 1 Minutt an 38 Sekonnen virun der Franséisin Perrine Clauzel an der Däitscher Elisabeth Brandau.