De Cyclocross an der Belsch war e Sonndeg fest an hollännescher Hand. Gewonnen huet d'Ceylin Alvarado an dat virum Lucinda Brand an dem Yara Kastelijn.

D'Christine Majerus war um Sonndeg de Mëtteg beim sougenannten Duinencross zu Koksijde an der Belsch am Asaz. Well d'Lëtzebuergerin bis ewell nach keng Punkten am Weltcup konnt sammelen, misst si Course vu ganz hannen a Ugrëff huelen.

Vun 61 Starterinnen ass d'Christine Majerus um Enn op déi 22. Plaz komm, 3 Minutten an 59 Sekonnen hannert der Gewënnerin Ceylin Alvarado. D'Lucinda Brand ass op déi 2. Plaz komm an als 3. ass d'Yara Kastelijn iwwert d'Zillinn gefuer. Déi éischt 5 Cyclistinne koumen alleguerten aus Holland.

Fir d'Christine Majerus war et den 1. Depart an dëser Saison bei enger Cyclocross Course an dësem Joer.

D'Topp10 vun der Course

1 Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) Corendon - Circus 0:47:09

2 Lucinda Brand (Ned) Telenet Baloise Lions 0:00:06

3 Yara Kastelijn (Ned) 777 0:00:08

4 Inge Van Der Heijden (Ned) CCC- Liv 0:00:21

5 Annemarie Worst (Ned) 777 0:00:24

6 Laura Verdonschot (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:01:00

7 Sanne Cant (Bel) IKO – Crelan 0:01:24

8 Alice Maria Arzuffi (Ita) 777 0:01:25

9 Eva Lechner (Ita) Creafin – Fristads 0:01:47

10 Shirin Van Anrooij (Ned) 0:01:48

Hären

Bei den Hären huet den Hollänner Mathieu Van der Poel d'Course gewonnen. De Weltmeeschter hat e Virsprong vu 25 Sekonnen respektiv 35 Sekonnen op déi zwee Belsch Laurens Sweeck an Toon Aerts.

D'Topp10 vun der Course

1 Mathieu Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus 0:59:58

2 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:00:25

3 Toon Aerts (Bel) Telenet Baloise Lions 0:00:35

4 Lars Van Der Haar (Ned) Telenet Baloise Lions 0:00:40

5 Quinten Hermans (Bel) Telenet Baloise Lions 0:00:50

6 Corné Van Kessel (Ned) Telenet Baloise Lions 0:01:02

7 Marcel Meisen (GER) Corendon - Circus 0:01:05

8 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:01:19

9 Tim Merlier (Bel) Creafin – Fristads 0:01:28

10 Thomas Pidcock (GBr) Trinity Racing 0:01:33