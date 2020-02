Mam Bob Jungels, dem Alex Kirsch, dem Jempy Drucker, dem Kevin Geniets, dem Tom Wirtgen an dem Christine Majerus si 6 Lëtzebuerger dëse Weekend am Asaz.

Mat der 75. Editioun vum Omloop Het Nieuwsblad geet et e Samschdeg lass mat der Klassiker-Saison. Mat der Mur de Grammont an dem Bosberg an de leschten 20 Kilometer kann ee sech eng intensiv Course erwaarden. Jungels, Drucker Kirsch a Geniets sinn déi 4 Lëtzebuerger um Depart.

Mam Zdenek Stybar gouf et d'lescht Joer eng Victoire fir Deceuninck-Quick-Step, déi 2. koum dacks drop mam Bob Jungels no. De Jempy Drucker koum beim Nieuwsblad d'lescht Joer op déi staark 6. Plaz an hat de Sprint vum Verfolgergrupp gewonnen.

Fir den Alex Kirsch zielt et elo d'Erfarung aus de leschte Joren an Resultater ëmzemënzen, d'Virbereedung war souwäit gutt. Hien ass awer just e Samschdeg mat dobäi a léist d'Course e Sonndeg bewosst aus.

De Kevin Geniets ass excellent an d'Saison komm a wäert fir Groupama-FDJ e wichtege Mann op deenen 2 Deeg sinn.

Fir den Tom Wirtgen steet no engem schwéiere Wanter mat zwou Chutten just Kuurne-Bréissel-Kuurne um Programm.

E Samschdeg start och d'Christine Majerus an d'Stroossesaison. D'Lëtzebuerger Championne geet beim Omloop Het Nieuwsblad un den Depart.

D'Häre-Course Omloop Het Nieuwsblad kënnt Dir e Samschdeg vu 14 u live um 1. RTL op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu suivéieren. E Sonndeg geet et da vu 15.15 Auer u weider mat der Course Bréissel-Kuurne-Bréissel, déi live op RTL Télé an op RTL.lu gewise gëtt.

Déi komplett Interviewen

Den Alex Kirsch am RTL-Interview Den Tom Flammang hat de Coureur vun Trek-Segafredo um Mikro.

De Bob Jungels am RTL-Interview De Tom Flammang hat de Gewënner vu Bréissel-Kuurne-Bréissel um Mikro.

De Jempy Drucker am RTL-Interview Den Tim Hensgen hat de Coureur vu Bora-hansgrohe um Mikro.