De Bob Jungels ass ee vun deene polyvalente Coureuren aus dem internationale Peloton.

2010 war de Lëtzebuerger scho Weltmeeschter am Zäitfueren bei de Junioren an huet 2012 bei bei der U23-Kategorie Paris-Roubaix gewonnen.

Ganz grouss raus koum hien awer beim Giro 2016, bei deem de jonke Coureur de wäisse Maillot vum beschte Jonke konnt gewannen an e puer Deeg am Maillot Rose gefuer ass. Dat selwecht Konschtstéck huet hien och 2017 fäerdegbruecht. 2018 gouf et eng Victoire bei Léck-Baaschtnech-Léck an 2019 konnt de Bob Jungels och a Flandern bei Kuurne-Bréissel-Kuurne iwwerzeegen.