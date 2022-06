Net manner wéi 16 Cycliste sinn en Donneschdeg bei der 5. Etapp net méi ugetrueden, vill, well si positiv op de Coronavirus getest goufen.

Dobäi sinn direkt 7 Coureure vu Jumbo-Visma vum Coronavirus betraff. D'Ekipp ass dann och komplett net méi ugetrueden. Weider falen den Adam Yates vun Ineos Grenadiers, de Sören Kragh Andersen, de Casper Pedersen an de Cees Bol all vun DSM wéinst dem Coronavirus aus.

Den Otto Vergaerde vun Trek-Segafredo huet wéinst Middegkeet opginn an den Duo vu Bahrain Victorisou Gino Mäder an Hermann Pernsteiner hunn eng Infektioun am Mo. Bei zwee weidere Coureure vun Alpecin Fenix respektiv Astana Qaszaqstan ass de Grond, wisou si net untrieden, net bekannt.