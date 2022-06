E Samschdeg den Owend huet de Lëtzebuerger Ultra-Cycliste den Depart bei der Course queesch duerch Frankräich geholl.

Virun 3 Wochen huet de Ralph Diseviscourt d'Race Across Belgium gewonnen. E Samschdeg huet hie mat der Race Across France schonn déi nächst Course am Ultra-Cyclissem an Ugrëff geholl.

An den nächsten Deeg muss de Lëtzebuerger vun der Normandie, iwwert d'Alpen bis op d'Côte d'Azur 2.600 Kilometer zeréckleeën.

Zanter e Samschdeg den Owend 20.10 Auer ass den Dizzy, wéi de Ralph Diseviscourt och nach genannt gëtt, ënnerwee. Trotz schlechtem Wieder huet hien deen éischten Dag um Vëlo gutt iwwerstanen a läit un der Spëtzt vun der Course. Bis e Sonndeg den Owend 17.30 Auer hat hie scho 655 Kilometer erofgespullt.

Extrait Ralph Diseviscourt iwwert d'Wiederkonditiounen

Extrait Ralph Diseviscourt iwwert de Wiessel vum Vëlo

Extrait Ralph Diseviscourt iwwer Wiederprognos

Geplangt ass, datt de Lëtzebuerger e Freideg ukënnt.