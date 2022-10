Duerno ass nach eng Arrivée a Spuenien, ier déi 3. Etapp zu Bayonne a Frankräich ukënnt.

6 Collen an de Pyrenäen an duerno 13 an den Alpen stinn um Programm.

D'Kinneksetapp ass déi 17. Etapp, déi zu Courchevel an den Alpen ukënnt. Een Highlight dierft d‘Arrivée uewen um Puy de Dôme, am Massif Central sinn.

Et gëtt just 1 Contre la Montre vun 22 Kilometer gefuer. Aus Lëtzebuerger Siicht ass déi virleschten Etapp interessant. Déi kënnt um "Le Markstein" an de Vogesen un.D'Arrivée ass sonndes den 23. Juli no 3.404 Kilometer op de Champs Elysées zu Paräis.

Datum Etapp Km 1. Juli Bilbao-Bilbao 182 2. Juli Vitoria-Gasteiz - San Sebastian 209 3. Juli Amorebieta-Etxano - Bayonne 185 4. Juli Dax-Nogaro 182 5. Juli Pau-Laruns 165 6. Juli Tarbes-Cauterets 145 7. Juli Mont-de-Marsan - Bordeaux 170 8. Juli Libourne-Limoges 201 9. Juli Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme 184 10. Juli Repos 11. Juli Vulcania-Issoire 167 12. Juli Clermont-Ferrand - Moulins 180 13. Juli Roanne - Belleville-en-Beaujolais 169 14. Juli Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier 138 15. Juli Annemasse-Morzine 152 16. Juli Les Gets - Saint-Gervais-Mont-Blanc 180 17. Juli Repos 18. Juli Passy-Combloux (clm) 22 19. Juli Saint-Gervais-Mont-Blanc - Courchevel 166 20. Juli Moûtiers - Bourg-en-Bresse 186 21. Juli Moirans-en-Montagne - Poligny 173 22. Juli Belfort - Le Markstein 133 23. Juli Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris 115

Tour de France Femmes

Och déi 2. Editioun vum Tour de France Femmes gouf presentéiert. Den Depart ass den Dag, wou d'Hären zu Paräis ukommen.D'Damme starten awer zu Clermont-Ferrand. Am Ganze sti fir si 8 Etappen um Programm, mat engem Total vun 956 Kilometer.D'Haaptschwieregkeet ass den zweetleschten Dag d'Arrivée uewen um Tourmalet an de Pyrenäen.D'Arrivée ass den 30. Juli zu Pau, wou ee Contre la Montre iwwer 22 Kilometer gefuer gëtt.